Инвестиции в техперевооружение доменной печи №6 ЕВРАЗ НТМК составят $150 млн

Евраз НТМК выбрал поставщиков оборудования для модернизации домны №6. Поставку основного техоборудования совершит компания Societe Anonyme PAUL WURTH S.A. из Люксембурга (Luxembourg, Luxembourg, rue d'Alsace 32), её выручка насчитывает 136 508 809 USD (115 763 523 EUR). Головная фирма Familie Weiss Stiftung находится в Германии.

PAUL WURTH S.A. выполнит поставку огнеупорной футеровки, медных холодильников, системы газоочистки, бесконусного загрузочного устройства, оборудования для литейного двора доменной печи.

Контракт на поставку оборудования для домен был подписан управляющим директором ЕВРАЗа НТМК Алексеем Кушнаревым и вице-президентом PAUL WURTH S.A. Йоргом Бринкманном.

Поставку современных средств автоматизации, которые позволят оптимизировать работу печи и снизить расход кокса, выполнит компания Primetals Technologies. Контракт был подписан Кушнаревым с вице-президентом компании-поставщика Петером Юца.

Техническое перевооружение ведётся на собственные средства, основные строительно-монтажные работы выполнит ООО «Уралдомнаремонт», металлоконструкции изготовит Нижнетагильский завод металлоконструкций, сообщает представители пресс-службы ЕВРАЗ НТМК.

Управление ДП после модернизации не потребует человеческих усилий, так как работа печи будет полностью автоматизированна. При этом, объем (2200 м3) и мощность (2,5 млн тонн чугуна) печи останутся прежними.

Новая ДП будет модернизирована 2 литейными дворами с закрытыми транспортными и главными желобами, автосистемами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями и мощными аспирационными установками.

Модернизация доменной печи №6 даст нам возможность выпускать чугун на двух новых современных домнах. После запуска печи мы остановим выработавшую свой срок домну №5 и сделаем еще один большой шаг к снижению нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила, сообщил Алексей Кушнарев.