Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Инвестиции в техперевооружение доменной печи №6 ЕВРАЗ НТМК составят $150 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%92+%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc+%d1%86%d0%b5%d1%85%d0%b5+%d0%95%d0%92%d0%a0%d0%90%d0%97+%d0%9d%d0%a2%d0%9c%d0%9a

Инвестиции в техперевооружение доменной печи №6 ЕВРАЗ НТМК составят $150 млн

Сегодня, 21:53ЭкономикаФото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?