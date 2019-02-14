Минэнерго и «Россети» обсудили развитие сетей в рамках РИФ-2019

Дискуссию возглавил глава министерства энергетики России Александр Новак. Об этом рассказало издание “Новые известия”.

В своей речи он подчеркнул, что отечественный электросетевой комплекс ожидают значимые изменения. Так как электросети являются инфраструктурной основой для развития экономики, они должны быть способны быстро и качественно адаптироваться под современные технологические тренды и соответствовать нуждам пользователей, активно интегрировать современные сервисы, поддерживать интерес инвесторов и избегать повышение нагрузки на тарифы, считает министр.

Генеральный директор группы компаний “Россети” Павел Ливинский в своей речи обратил внимание присутствующих на некоторые задачи, которые требуют неотложного изучения.

Ливинский отметил активное сотрудничество и вклад со стороны министерства энергетики РФ, заинтересованных ведомств и глав регионов в больших результатах в направлении нахождения наилучших решений. Он пояснил, что в первую очередь, речь идет о законе об интеллектуальном учете электричества и установлении подходов к перекрестному субсидированию. На фоне достижений Ливинский отметил, что есть и те вопросы, которые до сих пор требуют решения. Так, остаются нерешенными проблемы продуктивного использования мощностей, необходимости быстрейшего развития системы льготного технологического присоединения, значение введения долгосрочного тарифообразования на базе эталонных затрат и увеличение темпов консолидации территориальных сетевых компаний, заявил Ливинский.

Он в очередной раз подчеркнул, что считает создание общего центра ответственности за электроснабжение значительным движением вперед в вопросе стабильного и качественного снабжения электричеством потребителей. Он обратил внимание на то, что большая часть владельцев электросетей не может вкладываться в нее, в то время как для ГК “Россети” их модернизация является стратегической целью.