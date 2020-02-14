Затраты на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысят 14 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, где обозначен размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Точный размер финансирования не обозначен, но в документе сказано, что он «не может быть меньше суммы, указанной в отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации в 2018 году». Кроме того, эту сумму проиндексируют с учетом инфляции. В отчете Центризбиркома указано, что стоимость президентских выборов в 2018 году составила 14 млрд рублей.
Кроме того, согласно распоряжению главы государства, ответственность за организацию голосования по поправкам в Конституцию возложено на Центральную избирательную комиссию. Федеральные власти и органы местного самоуправления должны будут оказывать всю необходимую помощь избирательным комиссиям. Помещения, транспорт, средства связи и все техническое оборудование обязаны избиркомам предоставить бесплатно.