Путин подарил Свердловской области многомиллионный грант

Денежные средства распределят между негосударственными организациям, которые участвуют в построении, укреплении и развитии институтов гражданского общества.
Чтобы это сделать, создается конкурсная комиссия. То есть, заявки на финансирование от желающих побороться за «президентские» будут рассматриваться коллегиально.
Предпочтение будет отдаваться претендентам, чья миссия связана с социальным обслуживанием, населения, охраной здоровья граждан, пропагандой здорового образа жизни. Также на деньги от Путина могут рассчитывать осуществляющие поддержку институтов семьи, материнства, отцовства и детства. Кто помогает в развитии таких сфер как наука, образование, просвещение.
И это далеко не весь список, куда еще входят: поддержка молодежных проектов; сохранение исторической памяти; охрана экологии и защита животных; укрепление межнационального, межрелигиозного согласия; развитие дипломатии и поддержка соотечественников; защита прав и свобод граждан; развитие институтов гражданского общества.
Одна организация, по существующим правилам, сможет получить до 3 миллионов рублей. Так, 14 января сообщалось о выделения 2 миллионов рублей регионального отделения Братства православных следопытов. Выплаты направлены на развитие яхтенного спорта в Лесном и повышение уровня знаний и практики доврачебной помощи.