Путин подарил Свердловской области многомиллионный грант

Предпочтение будет отдаваться претендентам, чья миссия связана с социальным обслуживанием, населения, охраной здоровья граждан, пропагандой здорового образа жизни. Также на деньги от Путина могут рассчитывать осуществляющие поддержку институтов семьи, материнства, отцовства и детства. Кто помогает в развитии таких сфер как наука, образование, просвещение.