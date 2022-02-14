Путин подарил Свердловской области многомиллионный грант

Путин подарил Свердловской области многомиллионный грант
Путин подарил Свердловской области многомиллионный грант
Сегодня, 17:04ЭкономикаФото: kremlin.ru

Свердловская область получила от Владимира Путина 29 миллионов рублей

Свердловская область получила президентский грант на развитие институтов гражданского общества. Размер этой помощи составит более 29 миллионов рублей.

Денежные средства распределят между негосударственными организациям, которые участвуют в построении, укреплении и развитии институтов гражданского общества.

Чтобы это сделать, создается конкурсная комиссия. То есть, заявки на финансирование от желающих побороться за «президентские» будут рассматриваться коллегиально.

Предпочтение будет отдаваться претендентам, чья миссия связана с социальным обслуживанием, населения, охраной здоровья граждан, пропагандой здорового образа жизни. Также на деньги от Путина могут рассчитывать осуществляющие поддержку институтов семьи, материнства, отцовства и детства. Кто помогает в развитии таких сфер как наука, образование, просвещение.

И это далеко не весь список, куда еще входят: поддержка молодежных проектов; сохранение исторической памяти; охрана экологии и защита животных; укрепление межнационального, межрелигиозного согласия; развитие дипломатии и поддержка соотечественников; защита прав и свобод граждан; развитие институтов гражданского общества.

Одна организация, по существующим правилам, сможет получить до 3 миллионов рублей. Так, 14 января сообщалось о выделения 2 миллионов рублей регионального отделения Братства православных следопытов. Выплаты направлены на развитие яхтенного спорта в Лесном и повышение уровня знаний и практики доврачебной помощи.

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