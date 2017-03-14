Бюджет Свердловской области вырастет на 6,8 млрд рублей в текущем году
14 марта 2017, 12:35Экономика
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14 марта в Екатеринбурге прошло заседание правительства Свердловской области, сообщает «Областная газета».
Планируется, что доходы бюджета Свердловской области вырастут на 6,8 млрд рублей в этом году. Сумма сложилась из налоговых поступлений и безвозмездных отчислений. Увеличение доходов дает возможность направить средства на здравоохранение и модернизацию ЖКХ.
На заседании также были рассмотрены поправки в закон «Об областном бюджете» на ближайшие три года. Правительство планирует дальнейшее увеличение бюджета.
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