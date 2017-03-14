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Бюджет Свердловской области вырастет на 6,8 млрд рублей в текущем году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области вырастет на 6,8 млрд рублей в текущем году

14 марта 2017, 12:35Экономика
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