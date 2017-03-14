Бюджет Свердловской области вырастет на 6,8 млрд рублей в текущем году

Планируется, что доходы бюджета Свердловской области вырастут на 6,8 млрд рублей в этом году. Сумма сложилась из налоговых поступлений и безвозмездных отчислений. Увеличение доходов дает возможность направить средства на здравоохранение и модернизацию ЖКХ.