Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru стал самым цитируемым изданием в городе

Отметим, что данный рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия» на основе анализа порядка 38 900 источников. Существенно, что в десятке самых цитируемых изданий региона 9 изданий - областные. И лишь TagilCity.ru стал единственным городским СМИ, вошедшим в число лидеров региона.

Ежемесячно TagilCity.ru посещает свыше 220 000 человек. Говоря проще, публикации издания ежедневно читают 15-20 000 человек. Относительно любых других изданий Нижнего Тагила этот показатель в 3-4 раза выше. Рейтинг «Медиалогии» по итогам 2016 года показал, что TagilCity.ru стал еще и самым цитируемым изданием в Нижнем Тагиле.

В 2016 году у TagilCity.ru обновился дизайн обложки, появились новые форматы публикаций, появилась верификация ВКонтакте, а посещаемость ежемесячно ставит новые рекорды. И все это, конечно, стало возможно лишь при вашей поддержке, дорогие читатели! Спасибо, что вы с нами!

С любовью, редакция TagilCity.ru