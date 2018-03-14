729 яслей на 49 млрд рублей построят в регионах России в ближайшие 2 года

По поручению президента планируется ликвидировать очередь в ясли для детей от двух месяцев до трех лет к 2021 году. В марте 2018 года Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тысяч мест для малышей.

Появление яслей в Нижнем Тагиле обсуждалось параллельно со строительством детских садов в рамках исполнения майских указов президента. Ясли были запланированы еще в проектах строительства новых микрорайонов города. Так, в микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле спроектированы ясли на 430 мест, а также две школы и детсады.

Нам удалось построить большие красивые садики за кратчайший период. И люди это отмечают. Наша следующая задача - это ясли. Это идея всех жителей Нижнего Тагила. Потому что мамочки тоже хотят работать, зарабатывать деньги. Мы эту задачу ставили давно, но думали, честно говоря, что ее не поддержат. Услышав поручение Владимира Путина о ликвидации очередей в ясли, мы очень сильно обрадовались, так как, это и есть наша следующая задача рассказывала TagilCity.ru Евгения Черемных в декабре 2017 года.

Все, что нам было предписано выполнить в майских указах, мы выполнили. И единственное - можно отметить, что мы постарались это выполнить раньше сроков, которые были отведены на исполнение этих указов. Это можно говорить и о замене аварийного жилья, и о строительстве детских садиков отметил Глава города Сергей Носов.

Жители Нижнего Тагила строительство яслей для детей до трех лет считают своевременным.

Мамы нашего города хотят быть социально и экономически активными. А возможности начать работать, пока ребенку не исполнилось 3 года – нет. К нам часто обращаются мамы, которые воспитывают ребенка в одиночку. Им и на работу нужно выходить, потому что нужны деньги, и в детский сад только после трех лет берут. Частный садик не каждый может позволить себе позволить. Поэтому строительство яслей – актуально и своевременно поделилась мнением член общественной палаты Нижнего Тагила, мать троих детей Анна Межова.

По данным статистики, задача президента по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижнем Тагиле решена полностью. Одна из приоритетных задач 2018 года - обеспечение детей в тагильских семьях местами в яслях. Эту задачу в Нижнем Тагиле планируется выполнить раньше срока. Финансирование строительства яслей планируется осуществлять из муниципального, областного и федерального бюджетов.