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729 яслей на 49 млрд рублей построят в регионах России в ближайшие 2 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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729 яслей на 49 млрд рублей построят в регионах России в ближайшие 2 года

14 марта, 17:20ЭкономикаИрина Анисимова
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