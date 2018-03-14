Социальный бизнес Свердловской области получит 1,7 млрд рублей в 2018 году (ФОТО)

На мероприятии свои вопросы представители социального бизнеса смогли задать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Одной из важных тем стала поддержка социального предпринимательства на федеральном уровне. По поручению губернатора правительством Свердловской области будет проработан вопрос поддержки, также начнется работа по созданию центра поддержки социального бизнеса.

Подведенные итоги работы социального бизнеса за 2017 год показали, что на поддержку из бюджета было выделено 500 млн рублей, в 2018 году власти запланировали увеличить эту сумму до 1,7 млрд рублей.

В 2019 году объем поддержки из бюджета также вырастет, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Фото пресс-служба Правительства Свердловской области