Торговый оборот между Турцией и Свердловской областью составил 200 млн долларов
Свердловская область продолжает развивать сотрудничество с Турцией. Так, торговый оборот между партнерами в 2017 году достиг 200 млн долларов.
По поручению Евгения Куйвашева в Турцию в преддверии ИННОПРОМа отправлена делегация во главе с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой. Регион представит свой туристический потенциал, а также экономические возможности.
В преддверии участия Турции в качестве страны партнера X международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 мы проводим переговоры по вопросам развития сотрудничества в области промышленности, образования, культуры, туризма,сообщила Казакова.
В Турцию Свердловская область поставляет древесину, минералы и металлы. Из Турции в Свердловскую область везут товары народного потребления и электрооборудование, сообщает правительство региона.
Напомним, что Турция приняла приглашение стать страной-партнером X промышленной выставки ИННОПРОМ в 2019 году.