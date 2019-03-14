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Торговый оборот между Турцией и Свердловской областью составил 200 млн долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Istanbul 4018552 1920

Торговый оборот между Турцией и Свердловской областью составил 200 млн долларов

Сегодня, 12:07ЭкономикаФото: pixabay.com
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