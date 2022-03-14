Иски от банкротов и миллионы за землю. Крупные арбитражные дела за февраль 2022 года

Кто и зачем подавал миллионные иски в арбитражный суд Свердловской области в феврале, читайте в материале TagilCity.ru.

Два миллиарда за пользование земельным участком Варлин Шафигуллин через арбитражный суд требует взыскать с ООО «Лев» почти 2 млрд рублей в качестве возмещения убытков за пользования земельным участком. Также предприниматель требует от компании освободить землю. Исковое заявление пока оставлено судом без движения. Бенефициаром ООО «Лев» является владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак — депутат Государственной думы — также владеет долей в компании. В 2021 году Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счет ООО «Лев» на сумму 2,1 млн рублей. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, Ковпак вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 млн рублей из средств ООО «Продовольственная компания» в счет оплаты недействительных сделок. Иск от банкрота ООО «АвтоТралОмск» подало иск к компании из Екатеринбурга, занимающейся перевозками, «Автоальянс» из-за неисполнения обязательств по договорам перевозки. Требования истца, который на сегодняшний день является банкротом, составляют 1,6 млн рублей. Заявление в суд оставлено без движения до устранения недостатков. Ранее на директора «АвтоТралОмска» было заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму 35 млн рублей. Неосновательное обогащение «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила обвиняет московскую компанию «Галика-ЦТС», торгующую металлообрабатывающими станками, в неосновательном обогащении и требует взыскать с нее 178 млн рублей. Первое судебное заседание назначено на конец марта. При этом налоговая служба 10 марта приостановила операции по счетам ООО «Галика-ЦТС». Задолженность по договору поставки ООО «Ролиз» требует с ООО «Тавда» 41 млн рублей в качестве задолженности и процентов за пользование денежными средствами в рамках договора поставки. Обе компании занимаются торговлей семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Суд принял исковое заявление к производству и назначил дату первого слушания. ООО «Тавда» зарегистрировано год назад, его персонал состоит из одного человека. При этом, согласно сервису «Спарк», у компании отсутствуют признаки хозяйственной и финансовой деятельности. Претензии к компании из Гонконга ООО «Агрос Трейдлогистик» через суд хочет взыскать с компании из Гонконга Oriental Connection Technologies Limited 38 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам транспортной экспедиции. Исковое заявление пока оставлено судом без движения. Сама компания-истец в феврале 2021 года была признана банкротом, и в ее отношении открыто конкурсное производство.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter