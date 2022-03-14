Свердловские производители заняли всю нишу товаров народного потребления

Свердловские производители заняли всю нишу товаров народного потребления
Свердловские производители заняли всю нишу товаров народного потребления
Сегодня, 21:39ЭкономикаФото: pixabay
Министерство промышленности Свердловской области анонсировало готовность к импортозамещению во всех 19 отраслях товаров народного потребления. В том числе, в фармацевтической отрасли.

Предприятия Свердловской области за последние несколько лет увеличили выпуск товаров, в том числе, одежду, обувь, бытовую химию и технику. В настоящий момент наш регион полностью представлен во всех 19 видах групп товаров народного потребления, говорят в Министерстве промышленности региона.

По словам замминистра Игоря Зеленкина, поставленная три года назад губернатором Евгением Куйвашевым задача по развитию данной отрасли дала свои плоды. В частности, теперь Свердловская область производит и радиоэлектронику, и музыкальные инструменты. 150 предприятий региона смогут заменить иностранных производителей.

Такие предприятия у нас сегодня благодарны тем, кто ввел санкции. Происходит огромное изменение на рынках и в поставках. И мы готовы использовать их себе на пользу. Об этом наши предприятия сегодня и заявляют, поделился с «КП-Екатеринбург» Игорь Зеленкин.

Включиться в программу импортозамещения готовы и фармацевтические заводы Свердловской области. По словам министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина, уральские производители медикаментов выйдут на открытый рынок со своими предложения совсем скоро.

Мы сейчас должны в короткое время подготовить порядки, внести изменения в нормативную базу, чтобы позволить через региональный фонд развития промышленности организовать работу по мерам господдержки. Упаднических настроений у директоров предприятий нет. Они даже благодарят инициаторов этих санкций. Сегодня рынок открыт, цитирует министра оперативный штаб региона.

Политик отметил, что свердловские фармзаводы производят продукцию на высокотехнологичном оборудовании и имеют большой потенциал.

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Операция на Украине
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