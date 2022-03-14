Свердловские производители заняли всю нишу товаров народного потребления

Министерство промышленности Свердловской области анонсировало готовность к импортозамещению во всех 19 отраслях товаров народного потребления. В том числе, в фармацевтической отрасли.

Предприятия Свердловской области за последние несколько лет увеличили выпуск товаров, в том числе, одежду, обувь, бытовую химию и технику. В настоящий момент наш регион полностью представлен во всех 19 видах групп товаров народного потребления, говорят в Министерстве промышленности региона. По словам замминистра Игоря Зеленкина, поставленная три года назад губернатором Евгением Куйвашевым задача по развитию данной отрасли дала свои плоды. В частности, теперь Свердловская область производит и радиоэлектронику, и музыкальные инструменты. 150 предприятий региона смогут заменить иностранных производителей. Такие предприятия у нас сегодня благодарны тем, кто ввел санкции. Происходит огромное изменение на рынках и в поставках. И мы готовы использовать их себе на пользу. Об этом наши предприятия сегодня и заявляют, поделился с «КП-Екатеринбург» Игорь Зеленкин. Включиться в программу импортозамещения готовы и фармацевтические заводы Свердловской области. По словам министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина, уральские производители медикаментов выйдут на открытый рынок со своими предложения совсем скоро. Мы сейчас должны в короткое время подготовить порядки, внести изменения в нормативную базу, чтобы позволить через региональный фонд развития промышленности организовать работу по мерам господдержки. Упаднических настроений у директоров предприятий нет. Они даже благодарят инициаторов этих санкций. Сегодня рынок открыт, цитирует министра оперативный штаб региона. Политик отметил, что свердловские фармзаводы производят продукцию на высокотехнологичном оборудовании и имеют большой потенциал. Сетевики ограничили продажи косметики в одни руки и анонсировали рост цен

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter