Средняя зарплата педагогов Нижнего Тагила находится на уровне 31 000 рублей (ФОТО)

Рассказав об источниках финансирования бюджета образования в Нижнем Тагиле, Игорь Юрлов перешел к теме зарплат тагильских педагогов:

Одним из указов президента в прошлом году являлось выполнение задач по поддержанию средней заработной платы педагогических работников. Эта задача была реализована. Так, среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений образования составила 31 600 рублей. Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 30 277 рублей. И средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составляет 27 035 рублей.

Необходим отметить, что в 2015 году за счет средств местного бюджета произошло повышение оплаты труда педагогических работников работающих в загородных лагерях до уровня 17 000 рублей на ставку, -- рассказал собравшимся Игорь Юрлов.

В 2016 году стоит задача сохранения уровня зарплат 2015 года. Расчетные данные позволяют говорить о том, что эта задача будет выполнена.