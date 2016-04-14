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Средняя зарплата педагогов Нижнего Тагила находится на уровне 31 000 рублей (ФОТО)
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Средняя зарплата педагогов Нижнего Тагила находится на уровне 31 000 рублей (ФОТО)

14 апреля 2016, 19:25ЭкономикаДенис Таратонов
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