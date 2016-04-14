В Качканаре застройщик обобрал детей-сирот и многодетные семьи: похищено порядка 13 млн рублей

По данным следствия, в 2015 году организация «ИКОМ-Девелопмент» заключила 10 договоров с жителями Качканара. Кроме того, был подписан контракт с областным «Фондом жилищного строительства» на долевое участие в строительстве.

В качестве первого взноса многодетные семьи передали застройщику жилищные сертификаты на сумму 9 млн рублей. Фонд, в свою очередь, перечислил 4,5 млн на строительство квартир для детей-сирот. 24 декабря 2015 года застройщик должен был сдать готовый объект.

Однако к тому сроку, на месте предполагаемой новостройки, не было построено даже первого этажа. Лишь возведен фундамент и подвал. Сам застройщик словно испарился - перестал отвечать на звонки и сменил место регистрации юрлица.

В Камышлове застройщик тоже решил обогатиться за счет простых граждан. Представив липовые гарантии при заключении контракта на возведение 237 домов, организация «Инекс-Интерэкспорт» незаконно получила аванс в 30 млн рублей.