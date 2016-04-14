За нарушение – штраф: Пенсионный фонд напоминает тагильским работодателям о новой форме отчетности

С 1 апреля работодатели обязаны сдавать отчеты не позднее 10 числа каждого месяца со следующей информацией о своих сотрудниках:

В пенсионном фонде напоминают, что отчет за апрель нужно сдать не позднее 10 мая. За опоздание, а также за неполные или ложные данные работодателю будет выписан штраф – 500 рублей.