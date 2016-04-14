За нарушение – штраф: Пенсионный фонд напоминает тагильским работодателям о новой форме отчетности
14 апреля 2016, 09:50ЭкономикаТимофей Данилов
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С этого месяца для руководителей предприятий введена дополнительная форма ответственности СЗВ-М [сведения о застрахованных лицах - прим.ред.].
Сюжеты: Нижний Тагил
С 1 апреля работодатели обязаны сдавать отчеты не позднее 10 числа каждого месяца со следующей информацией о своих сотрудниках:
- фамилия, имя, отчество;
- страховой номер индивидуального счета;
- ИНН (при наличии).
В пенсионном фонде напоминают, что отчет за апрель нужно сдать не позднее 10 мая. За опоздание, а также за неполные или ложные данные работодателю будет выписан штраф – 500 рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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