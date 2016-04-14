За прошедший год муниципальный долг Нижнего Тагила вырос на миллиард рублей (ФОТО)

Сегодня в Общественно-политическом центре Нижнего Тагила состоялись публичные слушания об исполнении бюджета 2015 года. Выслушать докладчиков собралось 179 человек. Выступая перед аудиторией, депутат Городской думы Олег Бахтеев рассказал о том, как изменился за прошедший год долг Нижнего Тагила:

2015 год мы начинали с долгами 718 миллионов рублей кредиторской задолженности, а закончили с долгом в 1 миллиард 800 миллионов. Долг вырос на миллиард. У нас впервые появилась муниципальная гарантия, обязательства нашего бюджета, в размере 359 миллионов (для строительства ФОКа).

На сегодняшний день, по кредиту, который мы имеем — 1 миллиард 800 миллионов — заплатили 166 миллионов рублей по итогам только 2015 года. Это проценты. Много это или мало? Если переводить в объекты, то это целый детский сад. Если 5-6 лет будет отдавать кредит, то это 5-6 детских садов, отданных в виде процентов банкирам. Но мы оценку пока не даем, может быть, это и надо было сделать, -- сказал Олег Бахтеев.

Слова депутата дополнила заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных:

Муниципальный долг составляет 1 миллиард 850 миллионов, в том числе 350 миллионов — это гарантии, а 1,5 миллиарда — это банковский кредит. Гарантии будут погашены до 1 августа, причем не городом, а федеральными средствами, которые уже идут. После того, как подрядчик отдаст эти деньги в банк, с нас снимут эти гарантии и останется 1,5 миллиарда кредитных средств, которые также будут погашаться.

Несмотря на обрисованные трудности, отчет об исполнении бюджета за 2015 год был принят присутствующими практически единогласно.