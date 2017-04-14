Из-за 30-миллионного долга «Свердловскавтодор» требуют признать банкротом

13 апреля 2017 года в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротства «Свердловскавтодора». Организация задолжала столичной компании 30 с половиной миллионов рублей.

Ранее, в течение последних восьми месяцев, ООО «УТК» требовала со свердловских дорожников сумму 26,1 миллиона рублей и выиграла суд. При этом, «Свердловскавтодор» имеет право обжаловать решение суда в течение двух месяцев.

100% акций «Свердловскавтодора» год назад отошли верхнепышминскому АО «Гарант» за 800,5 миллиона рублей, сообщает «Уралинформбюро».