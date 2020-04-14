В Нижнем Тагиле Ростехнадзор выявил 16 нарушений в работе ВГОКа

В отчёте по проверке утверждается, что на предприятии отсутствует журнал осмотра подъемного каната бурового станка; отсутствует порядок ограждения зоны пробуренных скважин; в путевых листах не указаны меры безопасного производства работ на объекте; не все, работающие на опасном производственном объекте, ознакомлены с маршрутами передвижения по территории объектов ведения горных работ и переработке полезных ископаемых; исправность и комплектность горных машин не проверяется еженедельно механиком, энергетиком участка и ежемесячно главным механиком; не предусмотрены мероприятия по борьбе с пылью и газами в местах их образования.

Сообщается также, что работники подрядной организации были не обучены способам освобождения пострадавших от действия электрического тока, оказанию первой помощи пострадавшему от действия электрического тока и других травмирующих факторов.

В списке нарушений также отмечена работа людей и механизмов в опасных зонах, а также в зонах возможного обрушения на уступах. Сообщается, что опасный участок работ не был ограждён.