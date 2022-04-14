За 222 бракованных вагона с тагильского УВЗ компания из Москвы требует 10,6 млн

АО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила по решению суда АО «Промтрансинвест» из Москвы должно выплатить 10,6 миллиона рублей за 222 бракованных вагона. Предприятие оспаривает решение суда в кассационной инстанции.

В 2011 году московская компания приобрела у тагильского предприятия вагоны. Однако в период гарантийного срока на 222 из них были обнаружены недостатки, а именно бракованные поглощающие аппараты. Покупатель за свой счет устранил недостатки на сумму 13,4 миллиона рублей и обратился к УВЗ с требованием о возмещении расходов, однако безрезультатно. При этом АО «Промтрансинвест» уменьшило сумму расходов до 10,6 миллиона рублей за счет того, что забрало дефектные детали в собственность по цене лома. В ответ УВЗ подал встречный иск о взыскании убытков в размере трех миллионов рублей. Доводы АО НПК «Уралвагонзавод» о том, что в отношении 93 поглощающих аппаратов гарантийные обязательства несут вагоноремонтные депо, суд отклонил, так как договор не ограничивает срок 8-летней гарантии на детали фактом проведения планового ремонта вагона. В результате Арбитражный суд города Москвы решил полностью удовлетворить иск АО «Промтрансинвест», а встречный иск оставил без удовлетворения. Помимо долга за бракованные детали «Уралвагонзавод» должен заплатить 76,3 тысячи госпошлины. Тагильское предприятие подало апелляцию в Девятый Арбитражный суд Москвы, но решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. 11 апреля АО НПК «Уралвагонзавод» подало в кассационную инстанцию заявление о приостановлении исполнения судебного решения.

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