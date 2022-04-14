За 222 бракованных вагона с тагильского УВЗ компания из Москвы требует 10,6 млн

За 222 бракованных вагона с тагильского УВЗ компания из Москвы требует 10,6 млн
За 222 бракованных вагона с тагильского УВЗ компания из Москвы требует 10,6 млн
Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: 1MI
АО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила по решению суда АО «Промтрансинвест» из Москвы должно выплатить 10,6 миллиона рублей за 222 бракованных вагона. Предприятие оспаривает решение суда в кассационной инстанции.

В 2011 году московская компания приобрела у тагильского предприятия вагоны. Однако в период гарантийного срока на 222 из них были обнаружены недостатки, а именно бракованные поглощающие аппараты.

Покупатель за свой счет устранил недостатки на сумму 13,4 миллиона рублей и обратился к УВЗ с требованием о возмещении расходов, однако безрезультатно. При этом АО «Промтрансинвест» уменьшило сумму расходов до 10,6 миллиона рублей за счет того, что забрало дефектные детали в собственность по цене лома. В ответ УВЗ подал встречный иск о взыскании убытков в размере трех миллионов рублей.

Доводы АО НПК «Уралвагонзавод» о том, что в отношении 93 поглощающих аппаратов гарантийные обязательства несут вагоноремонтные депо, суд отклонил, так как договор не ограничивает срок 8-летней гарантии на детали фактом проведения планового ремонта вагона.

В результате Арбитражный суд города Москвы решил полностью удовлетворить иск АО «Промтрансинвест», а встречный иск оставил без удовлетворения. Помимо долга за бракованные детали «Уралвагонзавод» должен заплатить 76,3 тысячи госпошлины.

Тагильское предприятие подало апелляцию в Девятый Арбитражный суд Москвы, но решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. 11 апреля АО НПК «Уралвагонзавод» подало в кассационную инстанцию заявление о приостановлении исполнения судебного решения.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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