Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург
14 мая, 23:00Экономика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве между Челябинском и Екатеринбургом высокоскоростной железнодорожной магистрали.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Медведева, это очень важный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые пройдет уральская магистраль. Премьер-министр подчеркнул, что дорога между этими двумя крупными городами должна занимать чуть более часа.
Также рассматривается вариант прохождения железнодорожной магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск. Это позволит увеличить пассажиропоток железной дороги.
Предполагается, что проектирование и строительство будет реализовано по принципу государственно-частного партнерства в рамках концессионной инициативы, сообщает РИА «Новости».
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