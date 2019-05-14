Свердловская область вошла топ-5 регионов России по экспорту услуг

В 2018 году экспорт услуг Свердловской области составил 343 миллиона долларов США, что на 25 % больше, чем в 2017 году. В этом году правительство региона ставит задачи по увеличению показателя и планирует, что в 2019 году экспорт услуг Свердловской области достигнет 547 миллионов долларов США.

Как сообщает министр внешнеэкономических связей Василий Козлов, вопрос экспорта услуг не является новым для Свердловской области, однако сейчас необходимо иначе взглянуть на задачи. Основными целями сейчас для региона являются организация совместной деятельности всех ведомств, учреждений, торговых представительств России за границей и увеличение достигнутых показателей.

Экспортный потенциал наших учреждений здравоохранения, образования, культуры, АПК, транспортных услуг очень высокий. Для правительства области сегодня важно сделать работу с экспорто ориентированными компаниями адресной, системной,сказал министр.