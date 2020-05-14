УВЗ сохранил позиции в списке системообразующих предприятий Свердловской области
Вчера, 23:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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«Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила по-прежнему остаётся в реестре системообразующих предприятий. Обновлённый список компаний был опубликован на сайте Минэкономразвития.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из реестра выбыли пять организаций - ООО «Модум-Транс» (бывшая «дочка» Уралвагонзавода - «УВЗ-Логистик»), группа компаний «Корпорация СТС», АО «Крымэнерго», ПАО «Энел Россия» и АО «НПО Стеклопластик».
Вместо них в список включили две других организации – «дочку» госкорпорации «Росатом» из Лесного «Электрохимприбор» и металлургический завод из Каменск-Уральского. Теперь в списке 29 компаний вместо 32.
Реестр системообразующих предприятий был сформирован во время экономического кризиса в 2008 году – эти компании были поставлены на баланс государства. Список периодически корректируют, учитывая положение организаций и экономическую ситуацию в целом.
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