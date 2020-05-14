УВЗ сохранил позиции в списке системообразующих предприятий Свердловской области

Из реестра выбыли пять организаций - ООО «Модум-Транс» (бывшая «дочка» Уралвагонзавода - «УВЗ-Логистик»), группа компаний «Корпорация СТС», АО «Крымэнерго», ПАО «Энел Россия» и АО «НПО Стеклопластик».

Вместо них в список включили две других организации – «дочку» госкорпорации «Росатом» из Лесного «Электрохимприбор» и металлургический завод из Каменск-Уральского. Теперь в списке 29 компаний вместо 32.