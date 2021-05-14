Подготовку к пожароопасному сезону провели свердловские энергетики

Подготовку к пожароопасному сезону провели свердловские энергетики
Подготовку к пожароопасному сезону провели свердловские энергетики
Сегодня, 13:08ЭкономикаФото: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»
Подготовку к пожароопасному сезону провели специалисты АО «Облкоммунэнерго». В частности, было проверено противопожарное состояние производственных объектов и приняты меры по предотвращению пожаров.

На каждом объекте была завершена проверка противопожарного состояния производственных объектов предприятия. Специалисты убедились в наличии и исправности средств пожаротушения, запасных выходов и путей эвакуации при возникновении ЧС. Также протестированы пожарные системы оповещения и сигнализации.

По словам заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгения Падерина, вокруг производственных зданий была скошена трава, так как в жаркое время она легко воспламеняется.

Также в подразделениях сотрудники расчистили трассы ЛЭП от растительности и окопали площадки вокруг деревянных опор и энергоустановок, расположенных в лесу. Особое внимание уделили подстанциям 35-110 кВ, сказал Падерин.

Он отметил, что большая часть линий электропередач проходят через лес, а потому они находятся в зоне риска.

Параллельно энергетики проводят подготовку к грозовому периоду, чтобы он прошел безаварийно. Специалисты территориальных подразделений проверяют состояние грозозащиты, молниеотводы и заземляющие устройства электрического оборудования. Также были проверены условия эксплуатации молниезащитных и заземляющих устройств складов.

Свердловская областьпожарная безопасностьАО "Облкоммунэнерго"
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