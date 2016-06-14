Работа сетевых магазинов привела к падению продаж овощей и фруктов на оптовом рынке Нижнего Тагила (ФОТО)

На рынке торгуют разнообразными видами овощей и фруктов. Их мы привозим преимущественно из Екатеринбурга. Здесь их покупают различные магазины и мини-рынки. Торговля у нас сезонная — летом торгуем больше, а зимой меньше. Но сейчас и летние продажи стали меньше, часть покупателей перетянули на себя торговые сети. У них ниже цена, но качество всё же лучше у нас рассказали в администрации рынка журналисту TagilCity.ru.

Торгующие на рынке предприниматели причину падения продаж видят в общей экономической ситуации страны:

Нету торговли. С утра до вечера просто сидим. Тут есть Ахмед. Он агроном. У него есть теплица в Челябинской области. Оттуда он возит огурцы, а здесь их не берут. В чем дело? А потому что кризис сообщил журналисту один из торгующих на рынке мужчин.

На рынке можно найти представителей практически из всех бывших южных республик СССР. С приходом тепла они приезжают работать в Нижний Тагил.

Кого тут только не бывает. Тут торгуют люди разной национальности: таджики, узбеки, азербайджанцы, киргизы. Даже китайцы иногда приезжают. Зимой они привозят мандарины, огурцы, дыни. Все усердно трудятся

У каждого работающего здесь индивидуального предпринимателя есть договоры с магазинами, куда они поставляют свои продукты. На все выдаётся сертификат качества. На рынке в основном осуществляются оптовые продажи. Розничные продажи довольно редки, -- продолжил рассказ работник рынка.

На окраине территории рынка есть проблема с неубранным мусором.

Несмотря на падение интереса со стороны покупателей, торговцы не унывают. Недалеко от рынка есть чайная, где они собираются после работы:

Каждый день собираемся там — веселимся, песни поём, плов варим.

Не только оптовая продажа овощей снизилась в Нижнем Тагиле. Ранее работники торговых комплексов «Краснокаменский» и «Центральный» отметили падение розничных продаж.