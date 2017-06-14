1002 новых лифта установили в многоэтажках Свердловской области
14 июня 2017, 11:05Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области заменено более тысячи лифтов. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет ТАСС, в Свердловской области быстрыми темпами завершилась реализация программы по замене 1002 лифтов. Из них 500 лифтов заменили в Екатеринбурге и 502 по области.
Смирнов заметил, что при этом никакой финансовой нагрузки жители домов с замененными лифтами не несут. Работы осуществлялись при взаимодействии
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей