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20 млн рублей будет потрачено на оборудование свердловских судов диктофонами и камерами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 млн рублей будет потрачено на оборудование свердловских судов диктофонами и камерами

14 июня 2017, 16:15Экономика
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