Как платить за расчетно-кассовое обслуживание своего бизнеса всего 99 рублей и получать весь необходимый сервис?
«А не велико ли вам РКО?» — задумались в «НЕЙВЕ» о малом бизнесе и выпустили тарифный пакет «Дискаунтер» со стоимостью обслуживания всего 99 рублей.
Каждый владелец малого бизнеса знает, что зачастую даже такого объема бизнес несет вовсе немалые затраты на свое обслуживание. Каждый старается так или иначе снизить финансовую нагрузку — и если на юристах и бухгалтерии экономить «себе в убыток», то на банковском обслуживании можно и нужно, и получать при этом весь необходимый сервис. Ведь что нужно малому бизнесу от банков? Чтобы не мешали работать, когда надо — быстро решали вопросы и не брали комиссии за все подряд и на годы вперед.
Тарифный пакет «Дискаунтер» от Банка «НЕЙВА» специально разработан для малого бизнеса и сочетает в себе экономию средств на расчетно-кассовое обслуживание и набор всего самого необходимого, чего ждут собственники бизнеса от банка-партнера. Ведь он:
1. Действительно «не мешает» работать — работайте хоть круглые сутки, проводите свои платежи в онлайне до позднего вечера без комиссии.
2. Когда надо — быстро решает вопросы — помощь по принципу «здесь и сейчас» в независимости от того, куда вы обратитесь — в офис, контакт-центр или службу поддержки в Интернет-банке. Все службы рядом и в вашем распоряжении в любое время вашей работы.
3. Не берет комиссии за все подряд и на годы вперед — на «Дискаунтере» вы платите только по факту — 99 рублей оплачивается только за тот день, в котором были операции по счету. 5 платежей в день в другие банки и неограниченное число внутрибанковских платежей и платежей в бюджет уже включены в эту стоимость.
Мы четко понимаем требования малого бизнеса к банкам. Ведь им зачастую приходится работать круглые сутки, развивая свой бизнес и улучшая продукт, при этом при минимальной маржинальности. В таких условиях поневоле требования к банку-партнеру станут жесткими, и появится необходимость экономии. Понимая эти потребности, мы сначала создали акцию «Дискаунтер», а затем, увидев большую востребованность, сделали «Дискаунтер» нашим постоянным тарифным пакетом. Пусть с его помощью у вас все получится! комментирует новый пакет Татьяна Стерлина, Директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж.
Для открытия счета и получения реквизитов необходимо лишь заполнить онлайн-заявку. Узнайте также все подробности по телефону 8−800−7000−213 (звонок по России бесплатный).
Банк НЕЙВА: Если РКО твоему бизнесу велико — попробуй Дискаунтер!