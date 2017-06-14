Как платить за расчетно-кассовое обслуживание своего бизнеса всего 99 рублей и получать весь необходимый сервис?

Каждый владелец малого бизнеса знает, что зачастую даже такого объема бизнес несет вовсе немалые затраты на свое обслуживание. Каждый старается так или иначе снизить финансовую нагрузку — и если на юристах и бухгалтерии экономить «себе в убыток», то на банковском обслуживании можно и нужно, и получать при этом весь необходимый сервис. Ведь что нужно малому бизнесу от банков? Чтобы не мешали работать, когда надо — быстро решали вопросы и не брали комиссии за все подряд и на годы вперед.

Тарифный пакет «Дискаунтер» от Банка «НЕЙВА» специально разработан для малого бизнеса и сочетает в себе экономию средств на расчетно-кассовое обслуживание и набор всего самого необходимого, чего ждут собственники бизнеса от банка-партнера. Ведь он:

1. Действительно «не мешает» работать — работайте хоть круглые сутки, проводите свои платежи в онлайне до позднего вечера без комиссии.

2. Когда надо — быстро решает вопросы — помощь по принципу «здесь и сейчас» в независимости от того, куда вы обратитесь — в офис, контакт-центр или службу поддержки в Интернет-банке. Все службы рядом и в вашем распоряжении в любое время вашей работы.

3. Не берет комиссии за все подряд и на годы вперед — на «Дискаунтере» вы платите только по факту — 99 рублей оплачивается только за тот день, в котором были операции по счету. 5 платежей в день в другие банки и неограниченное число внутрибанковских платежей и платежей в бюджет уже включены в эту стоимость.

Мы четко понимаем требования малого бизнеса к банкам. Ведь им зачастую приходится работать круглые сутки, развивая свой бизнес и улучшая продукт, при этом при минимальной маржинальности. В таких условиях поневоле требования к банку-партнеру станут жесткими, и появится необходимость экономии. Понимая эти потребности, мы сначала создали акцию «Дискаунтер», а затем, увидев большую востребованность, сделали «Дискаунтер» нашим постоянным тарифным пакетом. Пусть с его помощью у вас все получится! комментирует новый пакет Татьяна Стерлина, Директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж.

Для открытия счета и получения реквизитов необходимо лишь заполнить онлайн-заявку. Узнайте также все подробности по телефону 8−800−7000−213 (звонок по России бесплатный).