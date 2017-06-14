Стеллажи болтовые, отличия и достоинства

Их можно встретить на складах промышленных комплексов, небольших цехов и мастерских, в торговых залах гипермаркетов, в архивах и хранилищах.

Отличительные особенности болтовых стеллажей

Все стеллажи полочного типа, примерно такие , подразделяют на цельносварные и сборно-разборные. Последние, в свою очередь, по типу соединения стоек и полок, делятся на стеллажи на зацепах и на болтах. Болтовые стеллажи, как следует из названия, скреплены с помощью специальных болтовых соединений. С одной стороны, это несколько замедляет процесс сборки и демонтажа – для этого требуется раскручивать и скручивать каждый крепеж, с помощью шуруповерта или механического ручного инструмента. С другой стороны, конструкция болтовых стеллажей гораздо жестче и устойчивей, чем аналогичная, собранная на зацепах.

Конструктивно болтовые полочные стеллажи представляют собой совокупность четырех стоек из квадратной профильной трубы с перфорацией – отверстиями для крепежа и консольных полок. Полки могут быть цельными, изготовленными из листового металла или предлагаться в виде металлической рамной конструкции с основанием из ДСП или другого материала. На металл, для увеличения срока службы и защиты от воздействия коррозии, наносится полимерное покрытие по технологии порошкового напыления. В стандартных сериях предлагаются модели нейтральной цветовой гаммы, как и другая производственная мебель из металла (серой, синей). Под заказ производители зачастую предлагают выбрать любое покрытие, согласно палитре RAL.

Преимущества болтовых стеллажей

Благодаря жесткому соединению полок и стоек, при оснащении складских помещений данным видом оборудования выдвигаются минимальные требования к ровности напольного покрытия. Также конструкция болтовых стеллажей допускает крепление их между собой в рядных и перпендикулярных композициях – это придает дополнительную устойчивость металлической мебели при расположении не вдоль стен, а по центру помещения.