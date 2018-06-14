Как срочно получить деньги в кредит

Микрофинансовые организации – это компании, которые предоставляют услуги микрокредитования физическим и юридическим лицам. Они не относятся к банковскому сектору и не подотчетны Центробанку. При этом все легально действующие МФО обладают лицензией на право операционной деятельности и занесены в госреестр. Российское законодательство разрешает им выдавать кредиты дистанционно через интернет.

Сегодня на кредитном рынке МФО нет равных по времени предоставления займов – клиентам таких компаний уже спустя 15-20 минут после обращения переводится запрашиваемая сумма. Ускоренная процедура получения займа объясняется следующими причинами:

Большинство микрофинансовых организаций выдают деньги онлайн, что исключает необходимость приезда в офис и стояния в очереди.

Для оформления заявки требуется минимум документов (в основном общегражданский паспорт) и реквизиты карты.

Одобрение заявки выполняется автоматически системой, которая оперативно производит скроллинг.

Кроме того, МФО выдают кредиты клиентам с негативной кредитной историей, не тратя время на обращение в БКИ. Заемщикам предлагается на выбор несколько способов перечисления заемных средств – наличными через платежную систему, на лицевой счет, электронный кошелек или банковскую карту. В последнем случае деньги переводятся мгновенно.

Где находится список доступных МФО

Российский финансовый рынок переполнен предложениями о краткосрочных займах. За внимание клиентов борются сотни компаний, которые адресуют им различные условия. Среди рыночных игроков встречаются и недобросовестные дельцы, поэтому людям бывает сложно ориентироваться и выбрать самый достойный вариант.

Для того чтобы помочь разобраться в хитросплетениях выбора МФО в сети существует ресурс http://srochniy-zaim.ru/, на котором представлена информация о десятках компаний, предлагающих оформить срочный заем. Попавшие в список сервисы, проверены и надежны, некоторые из них рекомендованы редакцией, а к каждой организации прилагается небольшая характеристика.

После перехода на страницы агрегатора пользователь получит ответ на типичные вопросы, среди которых:

Какова наибольшая сумма кредита?

Под какой процент можно оформить заемные средства?

На какой срок можно получить заем?

Каковы требования к заемщику?

Сколько ждать получения денег?

В каких МФО наименьший процент отказов?

При желании можно напрямую сравнить предложения МФО по интересующим критериям.

Как подать заявку на получение микрозайма

Перед тем как сделать выбор следует внимательно ознакомиться с условиями и остановиться на самом подходящем варианте. Кликаем копку «Получить» и заходим на страницу компании, на которой доступна подробная информация. Здесь же находится ссылка для перехода на официальный сайт организации. Далее, следуем подсказкам сервиса и выполняем ряд простых действий:

регистрация;

оформление заявки;

выбор способа перевода займа;

получение денежных средств.