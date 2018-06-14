Как срочно получить деньги в кредит
Проблемы в жизни часто появляются внезапно, а решение некоторых из них требует денежных средств. При отсутствии нужной суммы люди привычно обращаются в банк. Однако, если деньги нужны срочно это не лучший выход, так как на оформление займа часто уходит несколько дней. Чтобы не потерять драгоценное время нужно обращаться в МФО, которые предоставляют микрокредиты мгновенно и круглосуточно.
Микрофинансовые организации – это компании, которые предоставляют услуги микрокредитования физическим и юридическим лицам. Они не относятся к банковскому сектору и не подотчетны Центробанку. При этом все легально действующие МФО обладают лицензией на право операционной деятельности и занесены в госреестр. Российское законодательство разрешает им выдавать кредиты дистанционно через интернет.
Сегодня на кредитном рынке МФО нет равных по времени предоставления займов – клиентам таких компаний уже спустя 15-20 минут после обращения переводится запрашиваемая сумма. Ускоренная процедура получения займа объясняется следующими причинами:
- Большинство микрофинансовых организаций выдают деньги онлайн, что исключает необходимость приезда в офис и стояния в очереди.
- Для оформления заявки требуется минимум документов (в основном общегражданский паспорт) и реквизиты карты.
- Одобрение заявки выполняется автоматически системой, которая оперативно производит скроллинг.
Кроме того, МФО выдают кредиты клиентам с негативной кредитной историей, не тратя время на обращение в БКИ. Заемщикам предлагается на выбор несколько способов перечисления заемных средств – наличными через платежную систему, на лицевой счет, электронный кошелек или банковскую карту. В последнем случае деньги переводятся мгновенно.
Где находится список доступных МФО
Российский финансовый рынок переполнен предложениями о краткосрочных займах. За внимание клиентов борются сотни компаний, которые адресуют им различные условия. Среди рыночных игроков встречаются и недобросовестные дельцы, поэтому людям бывает сложно ориентироваться и выбрать самый достойный вариант.
Для того чтобы помочь разобраться в хитросплетениях выбора МФО в сети существует ресурс http://srochniy-zaim.ru/, на котором представлена информация о десятках компаний, предлагающих оформить срочный заем. Попавшие в список сервисы, проверены и надежны, некоторые из них рекомендованы редакцией, а к каждой организации прилагается небольшая характеристика.
После перехода на страницы агрегатора пользователь получит ответ на типичные вопросы, среди которых:
- Какова наибольшая сумма кредита?
- Под какой процент можно оформить заемные средства?
- На какой срок можно получить заем?
- Каковы требования к заемщику?
- Сколько ждать получения денег?
- В каких МФО наименьший процент отказов?
При желании можно напрямую сравнить предложения МФО по интересующим критериям.
Как подать заявку на получение микрозайма
Перед тем как сделать выбор следует внимательно ознакомиться с условиями и остановиться на самом подходящем варианте. Кликаем копку «Получить» и заходим на страницу компании, на которой доступна подробная информация. Здесь же находится ссылка для перехода на официальный сайт организации. Далее, следуем подсказкам сервиса и выполняем ряд простых действий:
- регистрация;
- оформление заявки;
- выбор способа перевода займа;
- получение денежных средств.
С помощью микрофинансовых организаций получить срочно кредит совсем несложно, главное, сделать правильный выбор.