Первый резидент заработал в свердловской «Титановой долине»

В течение пяти лет компания «Зибус» должна будет окупить инвестиции в 120,6 миллиона рублей. На территорию «Титановой долины» резидент зашёл в начале октября 2017 года. К 2020 году, по планам компании, производство займёт одну пятую российского рынка.

Директор компании намерен создать коллаборацию с другим резидентом – заводом инструментов «Миникат». Завод должен открыться в конце 2018 года. Одним из инвесторов компании является южнокорейская фирма YG-1, передаёт ЕТВ.

Кроме того, в текущем году на территории «Титановой долины» заработают еще два завода. В сентябре начнётся производство на Ural Boeing Manufacturing. Это, напомним, совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing. Инвестиции в него составили 5,5 миллиарда рублей.