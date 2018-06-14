Первый резидент заработал в свердловской «Титановой долине»
14 июня, 10:40Экономика
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В «Титановой долине» накануне было запущено производство титановых имплантов и инструментов для нейрохирургических операций. Это первый резидент, заработавший в особой экономической зоне.
В течение пяти лет компания «Зибус» должна будет окупить инвестиции в 120,6 миллиона рублей. На территорию «Титановой долины» резидент зашёл в начале октября 2017 года. К 2020 году, по планам компании, производство займёт одну пятую российского рынка.
Директор компании намерен создать коллаборацию с другим резидентом – заводом инструментов «Миникат». Завод должен открыться в конце 2018 года. Одним из инвесторов компании является южнокорейская фирма YG-1, передаёт ЕТВ.
Кроме того, в текущем году на территории «Титановой долины» заработают еще два завода. В сентябре начнётся производство на Ural Boeing Manufacturing. Это, напомним, совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing. Инвестиции в него составили 5,5 миллиарда рублей.
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