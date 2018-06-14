Размер среднего чека на продукты питания в России снизился до 521 рубля

По сравнению с апрелем, размер среднего чека снизился на 9 рублей, или на 1,7%.

По видам торговых точек, наибольшее падение трат наблюдается в гипер- и супермаркетах. В магазинах, осуществляющих торговлю через прилавок, средний чек увеличился на 11,6%, сообщает «РБК».