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Размер среднего чека на продукты питания в России снизился до 521 рубля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Размер среднего чека на продукты питания в России снизился до 521 рубля

14 июня, 15:25Экономика
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