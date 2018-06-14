Размер среднего чека на продукты питания в России снизился до 521 рубля
14 июня, 15:25Экономика
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Жители России на протяжении последних двух месяцев снизили уровень своих расходов на продукты питания. По результатам исследований за май 2018 года средний чек россиянина не превышает 521 рубля.
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