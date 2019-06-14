ФАС признала незаконной поставку высокотехнологичного прибора в Демидовскую больницу

Больница заключила договор с компанией «Бакстер» и получила оборудование для гемодиализа на безвозмездной основе. Однако ФАС заявила, что договор был заключен без проведения тендера, а это — нарушение. Кроме того, выяснилось, что расходные материалы для новой техники производит только «Бакстер».

Хоть оборудование и было получено бесплатно, но при эксплуатации больнице понадобятся комплектующие, а купить их можно будет только у «Бакстера»,объяснили TagilCity.ru в пресс-службе управления ФАС по Свердловской области.

Руководство больницы заявило о необоснованности претензий антимонопольщиков. По заявлению пресс-службы учреждения, оборудование не имеет аналогов в Нижнем Тагиле, а реакция пациентов на него крайне положительная.

При решении вопросов медицинского оснащения ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» руководствуется действующим законодательством РФ. Заявления и выводы УФАС СО в отношении безвозмездного договора между ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» с АО Компания «Бакстер» до проведения заседания и рассмотрения административного производства по существу являются необоснованными и ущемляют деловую репутацию учреждения. Наличие в медицинском учреждении нового, современного оборудования способствует повышению уровня качества оказания медицинской помощи,заявил TagilCity.ru главный врач Сергей Овсянников.