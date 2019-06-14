Налоговые отчисления ВСМПО пойдут на развитие Верхней Салды

Согласно документу, ВСМПО будет перечислять в областной бюджет 3,7 миллиарда рублей в год, все налоги свыше данной суммы будут считаться дополнительными отчислениями и пойдут на развитие Верхней Салды.

Благодаря этим средствам мы сможем реализовать ряд проектов программы комплексного развития округа, рассчитанной до 2030 года,цитирует издание главу Верхнесалдинского ГО Михаила Савченко.

Как отмечает глава Верхней Салды, достижение трехстороннего соглашения стало возможно также благодаря особой экономической зоне «Титановая долина», которая вносит большой вклад в развитие экономики.