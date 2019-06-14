Налоговые отчисления ВСМПО пойдут на развитие Верхней Салды

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Соответствующее соглашение подписали правительство Свердловской области, администрация Верхней Салды и ВСМПО-АВИСМА, пишет ВСалде.ру.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Согласно документу, ВСМПО будет перечислять в областной бюджет 3,7 миллиарда рублей в год, все налоги свыше данной суммы будут считаться дополнительными отчислениями и пойдут на развитие Верхней Салды.
Благодаря этим средствам мы сможем реализовать ряд проектов программы комплексного развития округа, рассчитанной до 2030 года,цитирует издание главу Верхнесалдинского ГО Михаила Савченко.
Как отмечает глава Верхней Салды, достижение трехстороннего соглашения стало возможно также благодаря особой экономической зоне «Титановая долина», которая вносит большой вклад в развитие экономики.
Ранее сообщалось, что в «Титановой долине» выявили незаконную сделку на 960 миллионов рублей.
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