Свердловская область презентует в Китае свой экспортный потенциал
Сегодня, 09:39ЭкономикаФото: pixabay.com
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Делегация предприятий и учреждений Свердловской области на Российско-Китайском ЭКСПО представила свои экономические возможности, сообщает правительство региона.
В ЭКСПО принимают участие более 20 предприятий и учреждений области. В частности, вузы, предприятия пищевой промышленности, разработчики программного обеспечения, туристические компании. В рамках поездки планируются переговоры о сотрудничестве с правительством провинции Хэйлунцзян. Стороны ранее уже заключили несколько соглашений.
По сообщению министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, в 2018 году товарооборот между Китаем и Средним Уралом достиг 2,1 миллиарда долларов. В Китае уральская делегация пробудет до 17 июня и планирует вернуться с договоренностями о дальнейшем сотрудничестве в сфере цифровой экономики и экспорта.
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