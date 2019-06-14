Свердловская область презентует в Китае свой экспортный потенциал

В ЭКСПО принимают участие более 20 предприятий и учреждений области. В частности, вузы, предприятия пищевой промышленности, разработчики программного обеспечения, туристические компании. В рамках поездки планируются переговоры о сотрудничестве с правительством провинции Хэйлунцзян. Стороны ранее уже заключили несколько соглашений.

По сообщению министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, в 2018 году товарооборот между Китаем и Средним Уралом достиг 2,1 миллиарда долларов. В Китае уральская делегация пробудет до 17 июня и планирует вернуться с договоренностями о дальнейшем сотрудничестве в сфере цифровой экономики и экспорта.