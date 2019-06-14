В Екатеринбурге мэрия и депутаты договорились исключить из бюджета 120 млн рублей
Сегодня, 18:31ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прошли переговоры мэра Александра Высокинского и депутатов гордумы о корректировке бюджета. Участники встречи приняли решение направить запланированные на строительство музея 100 млн рублей на погашение муниципального долга, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам депутата гордумы Константина Киселева, вместо музея тружеников тыла и ветеранов решили обеспечить индивидуальными выплатами. Средства на эти цели найдут к 9 мая 2020 года.
Помимо этого, было принято решение сократить расходы на СМИ. Из бюджета города исключат около 20 млн рублей, которые ранее тратили на печать районных газет.
Мэрия попросила депутатов согласовать траты на модернизацию муниципального радио «Город ФМ». Думцы сказали, что решение будет принято после согласования проекта.
Новый проект поправок в бюджет Екатеринбурга будет рассмотрен 17 мая.
Напомним, что ранее на очередном заседании депутаты отказались принимать проект поправок в бюджета города на 2019 год.
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