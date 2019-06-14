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#домахорошо
В Екатеринбурге мэрия и депутаты договорились исключить из бюджета 120 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге мэрия и депутаты договорились исключить из бюджета 120 млн рублей

Сегодня, 18:31ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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