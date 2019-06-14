В Екатеринбурге мэрия и депутаты договорились исключить из бюджета 120 млн рублей

По словам депутата гордумы Константина Киселева, вместо музея тружеников тыла и ветеранов решили обеспечить индивидуальными выплатами. Средства на эти цели найдут к 9 мая 2020 года.

Помимо этого, было принято решение сократить расходы на СМИ. Из бюджета города исключат около 20 млн рублей, которые ранее тратили на печать районных газет.

Мэрия попросила депутатов согласовать траты на модернизацию муниципального радио «Город ФМ». Думцы сказали, что решение будет принято после согласования проекта.

Новый проект поправок в бюджет Екатеринбурга будет рассмотрен 17 мая.