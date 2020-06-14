Регистрация технических условий на продукции

Каждое предприятие должно иметь комплект нормативно-технических бумаг. Среди них присутствует ГОСТ либо ТУ. Отсутствие таких документов – нарушение законодательных норм.
Государственная регистрация технических условий осуществляется с целью получения исключительного права на пользование документом, описывающим стандарты к выпускаемому товару или их группе.
Специалисты центра «Гортест Сибирь» помогут вам оформить нормативные бумаги на выпускаемый товар. ТУ будут содержать полный перечень необходимой информации о выпускаемой продукции, и отвечать всем требованиям нормативных актов.
Порядок и нюансы разработки ТУ
Когда проводят регистрацию технических условий на продукцию и для чего они оформляются? ТУ получают в следующих ситуациях.
- При возникновении необходимости организации производства продукции, на которую отсутствует действующий ГОСТ.
- При налаживании выпуска изделий, которые будут применяться на объектах, относимых к категории опасных.
- С целью уточнения моментов, указанных в ГОСТах.
По результатам разработки оформляется два типа ТУ:
- общие тех. условия. Они используются для характеристики группы изделий;
- специальные технические условия. Их получают на отдельный вид продукции.
Содержание нормативного документа
В ТУ включают информацию, практически аналогичную той, что содержится в государственных стандартах. При разработке документации опираются на нормы, указанные в ГОСТ 2.114-2016 и ГОСТ Р 517-2016. Также в соответствии с требованиями стандартов, предприниматель должен отразить ряд обязательных сведений.
- Область использования разработанного ТУ.
- Общие требования безопасности. Выпускаемая по ТУ продукция должна полностью отвечать отраженным в документе стандартам.
- Требования к маркировке товара. В пункт включают всю информацию, которая должна содержаться на этикетке продукции.
- Информацию по упаковке. Отражают материал, который допускается использовать, и способ упаковки.
- Правила приемки товара.
- Методы контроля. С помощью описанных методов можно определить – соответствует ли продукция нормативным требованиям, предъявляемым ТУ.
- Нормы в отношении транспортировки товара и его хранения. Указываются температурные параметры и прочие, что влияют на сроки хранения и потребительские свойства продукции.
ТУ пересматриваются в случаях:
- если в технологию выпускаемого товара внесены изменения. В таком случае актуализируются и ТУ;
- если было изменено законодательство, регулирующее порядок оформления тех.условий, или прочая нормативная документация. Документ обновляют, когда содержание стало противоречить предъявляемым требованиям;
- если изменились нормы по отношению к качеству и безопасности изделий, для которых ТУ оформлены.
- необходимость в замене ТУ также возникает при изменении требований к качеству и безопасности определенных товаров.
Проводится ли обязательная регистрация технических условий или разработанная документация может использоваться без регистрации? На текущий момент процедура не является обязательной. Регистрация проводится в добровольном порядке.
Срок действия оформленного документа не устанавливается.
Документация, необходимая для разработки ТУ
Для начала работы предприниматель должен предоставить пакет бумаг.
- Сведения о производителе, в том числе карточку предприятия с банковскими реквизитами.
- Информацию о продукции, на которую разрабатывается нормативная документация.
- Прочие бумаги, характеризующие товар, либо процесс его производства.
Процедура включает следующие этапы:
- Направление заявки в ЦС.
- Предоставление документов и необходимых сведений.
- Получение консультации, заключение договора.
- Анализ предоставленной информации, разработка ТУ.
- Утверждение документа клиентом.
- Проведение регистрации. Порядок регистрации технических условий предусматривает присвоение уникального номера. Сведения о документации вносят в единый реестр нормативной документации. Доступ к реестру НД открыт, но без особого доступа пользователи видят только титульный лист документации.
Эксперты «Гортест Сибирь» готовы помочь не только в разработке ТУ. Благодаря сотрудничеству с нами вы получите полный комплект документации, необходимый для вашего бизнеса.
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