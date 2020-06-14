Регистрация технических условий на продукции

Государственная регистрация технических условий осуществляется с целью получения исключительного права на пользование документом, описывающим стандарты к выпускаемому товару или их группе.

Специалисты центра «Гортест Сибирь» помогут вам оформить нормативные бумаги на выпускаемый товар. ТУ будут содержать полный перечень необходимой информации о выпускаемой продукции, и отвечать всем требованиям нормативных актов.

Порядок и нюансы разработки ТУ Когда проводят регистрацию технических условий на продукцию и для чего они оформляются? ТУ получают в следующих ситуациях.

При возникновении необходимости организации производства продукции, на которую отсутствует действующий ГОСТ. При налаживании выпуска изделий, которые будут применяться на объектах, относимых к категории опасных. С целью уточнения моментов, указанных в ГОСТах.

По результатам разработки оформляется два типа ТУ:

общие тех. условия. Они используются для характеристики группы изделий;

специальные технические условия. Их получают на отдельный вид продукции.

Содержание нормативного документа В ТУ включают информацию, практически аналогичную той, что содержится в государственных стандартах. При разработке документации опираются на нормы, указанные в ГОСТ 2.114-2016 и ГОСТ Р 517-2016. Также в соответствии с требованиями стандартов, предприниматель должен отразить ряд обязательных сведений.

Область использования разработанного ТУ. Общие требования безопасности. Выпускаемая по ТУ продукция должна полностью отвечать отраженным в документе стандартам. Требования к маркировке товара. В пункт включают всю информацию, которая должна содержаться на этикетке продукции. Информацию по упаковке. Отражают материал, который допускается использовать, и способ упаковки. Правила приемки товара. Методы контроля. С помощью описанных методов можно определить – соответствует ли продукция нормативным требованиям, предъявляемым ТУ. Нормы в отношении транспортировки товара и его хранения. Указываются температурные параметры и прочие, что влияют на сроки хранения и потребительские свойства продукции.

ТУ пересматриваются в случаях:

если в технологию выпускаемого товара внесены изменения. В таком случае актуализируются и ТУ;

если было изменено законодательство, регулирующее порядок оформления тех.условий, или прочая нормативная документация. Документ обновляют, когда содержание стало противоречить предъявляемым требованиям;

если изменились нормы по отношению к качеству и безопасности изделий, для которых ТУ оформлены.

необходимость в замене ТУ также возникает при изменении требований к качеству и безопасности определенных товаров.

Проводится ли обязательная регистрация технических условий или разработанная документация может использоваться без регистрации? На текущий момент процедура не является обязательной. Регистрация проводится в добровольном порядке.

Срок действия оформленного документа не устанавливается.

Документация, необходимая для разработки ТУ Для начала работы предприниматель должен предоставить пакет бумаг.

Сведения о производителе, в том числе карточку предприятия с банковскими реквизитами. Информацию о продукции, на которую разрабатывается нормативная документация. Прочие бумаги, характеризующие товар, либо процесс его производства.

Процедура включает следующие этапы:

Направление заявки в ЦС. Предоставление документов и необходимых сведений. Получение консультации, заключение договора. Анализ предоставленной информации, разработка ТУ. Утверждение документа клиентом. Проведение регистрации. Порядок регистрации технических условий предусматривает присвоение уникального номера. Сведения о документации вносят в единый реестр нормативной документации. Доступ к реестру НД открыт, но без особого доступа пользователи видят только титульный лист документации.

Эксперты «Гортест Сибирь» готовы помочь не только в разработке ТУ. Благодаря сотрудничеству с нами вы получите полный комплект документации, необходимый для вашего бизнеса.