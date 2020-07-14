Бюджет Нижнего Тагила ждет корректировка из-за падения доходов во время пандемии

Пандемия, сообщает чиновник, привела к послаблениям сроков уплаты налогов и арендных платежей.

Однако отмечается, что процент исполнения бюджета в части доходов равен 49%, что является удовлетворительным показателем. Также сообщается, что за первое полугодие в бюджет поступило почти 7,5 миллиардов рублей, 68% из которых составляют безвозмездные поступления из бюджета Свердловской области.

Кроме того, Бурдилов заявляет, что администрации города за первое полугодие 2020 года удалось снизить объём кредиторской задолженности до 216,5 миллионов рублей.

Он также отметил, что доходная часть бюджета увеличилась на 312 миллионов рублей за счёт межбюджетных трансфертов. Большая часть средств предназначается для реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги». Также предусмотрены финансовые средства на ремонт и строительство детских садов.