Необходимый в пандемию минимальный доход озвучили жители России

Граждане России назвали сумму минимального дохода, который позволил бы во время пандемии приобретать себе необходимые вещи и продукты.

Российским гражданам на все необходимые затраты нужно минимум 61 тысяч рублей в месяц. Это на 2,5 тысячи рублей больше прошлогодних требований. Примерно четверть российских семей не испытывает финансовых затруднений, пишут «Новые известия». Согласно исследованию Росстата за 2020 год, 75,7% населения испытывают «небольшие» или «значительные» затруднения, а 24,3% удаётся нормально сводить концы с концами. В 2018 году трудности с приобретением самого необходимого были у 79,5% семей, а в 2016 — 84,6%. Осенью 2020 года жители РФ на вопрос, какой должен быть их месячный доход, называли сумму в 60,9 тысячи рублей, а в 2019 году — 58,5 тысячи рублей. Напомним, в июне 2021 года президентом РФ был подписан закон о запрете списывать деньги у должников, зарабатывающих менее прожиточного минимума. Если человек зарабатывает больше прожиточного минимума, то должно производиться списание суммы в размере разницы между доходом и суммой прожиточного уровня. Росстат: реальные пенсии в России выросли

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