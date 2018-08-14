Задолженность по зарплате в Свердловской области выросла в 89 раз

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Свердловские компании, за исключением тех, которые относятся к малому предпринимательству, задолжали сотрудникам 38,9 млн рублей. Месяц назад эта задолженность составляла 1 млн 200 тыс. рублей.
Объём задолженности свердловских предприятий по заработной плате перед рабочими увеличился в 89 раз. Если в июле 2018 года уральские компании были должны 1 млн 200 тыс. рублей, то к середине августа эта сумма выросла до 38,9 млн, сообщает «ЕТВ».
В список организаций, которые не выплачивают сотрудникам положенные законом средства, традиционно входят автошколы. Также туда попали производители электрического и оптического оборудования, автомобильных двигателей и одно предприятие, которое занимается забором и очисткой воды.
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