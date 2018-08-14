Задолженность по зарплате в Свердловской области выросла в 89 раз

Объём задолженности свердловских предприятий по заработной плате перед рабочими увеличился в 89 раз. Если в июле 2018 года уральские компании были должны 1 млн 200 тыс. рублей, то к середине августа эта сумма выросла до 38,9 млн, сообщает «ЕТВ».