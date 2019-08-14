Честный бетон и миллиарды на плитку: что происходит на рынке стройматериалов России?

Как пояснили представители отрасли, при росте выручки объём продаж остался на прежнем уровне. Среди самых ходовых товаров — железобетон, штучные стройматериалы (кирпич и т. п.), кровля, теплоизоляция и цемент. Темпы строительства жилья в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, не высокие, однако есть госзаказы на стройматериалы и развивается частное строительство, рассказывают производители. Но российский климат диктует рынку сезонность.

Один день в августе–сентябре — это весь февраль. Третий квартал — это половина продаж, всех годовых продаж. Эта сезонность очень существенная, и она сильно мешает — она нарушает философию бережливого производства. Приходится к ней адаптироваться,рассказывает генеральный директор компании «Технониколь» Владимир Марков.

Однако один из крупнейших производителей в Нижнем Тагиле «УБТ-Сервис» отмечает, что «сезонный фактор» распространяется на товары для наружных работ, а другая продукция пользуется спросом круглый год. Их продукт серии «Честный бетон» поставляется для оборонных предприятий и военных объектов, а также использовался на строительстве знаковых тагильских объектах, в том числе гостиницы «Park Inn» на берегу Тагильского пруда, здания «Бизнес-Центра» с пристроенным паркингом по улице Ильича, здания поликлиники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по Ленинградскому проспекту

Основной наш покупатель — Главное военно-строительное управление, поселок Свободный. Там у нас контракты идут круглый год. И НПК «Уралвагонзавод», у них зимой внутри цехов работы ведутся, там тепло, они и зимой покупают бетон. У военных применяются специальные системы прогрева: они конструкцию залили, включают систему и у них несколько суток идёт прогрев бетона. Марку 200 в большом количестве у нас заказывает «Уралвагонзавод». Они сейчас выполняют программу модернизации цехов и подразделений предприятия, и в рамках этой программы закупается очень много оборудования, станков, техники различной. И для монтажа этого оборудования их как раз устраивает марка бетона 200,рассказывает специалист «УБТ-Сервис» Эдуард Браун.

Но он признаёт, что время года всё-таки влияет и на их продажи. Компания также поставляет «Честный бетон» для частного строительства, и если сейчас идёт рост, то зимой обычно можно наблюдать спад.

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Простой потребитель берет простые марки, например, 200 или 250. Среди частных покупателей больше всего спросом пользуется марка 200. У нас сейчас на нее еще действует сезонная скидка. Если смотреть в процентном соотношении, то у частных лиц спросом пользуется именно марка 200 — это 95% от заказов. И многие организации берут эту же марку, она самая ходовая. Зимой, конечно, спад идет. Частники зимой вообще не покупают, никакие работы не ведут, фундаменты не заливают,говорит Браун.

Цены на стройматериалы, кроме сырья, зависят в том числе от расходов на переработку и модернизацию. Так «Юнитайл» инвестировала полмиллиарда рублей в расширение производства, что по плану позволит в 2019 году произвести 27 млн квадратных метров плитки (14% от объёма российского рынка). Кроме того, продавцы строительных материалов постоянно совершенствуют способы сбыта, чтобы быть максимально удобными для потребителя.

Формат, которому мы уделяем внимание и уже реализуем в домашних территориях — это интернет-торговля. Мы видим определённый тренд в эту сторону и договариваемся с партнёрами, выстраивая общую оптимальную логистику. Задача простая — в течение трёх лет выйти хотя бы на 10% продаж именно в интернет-торговле,объясняет генеральный директор УК «Волма» Владимир Овчинцев.

В «УБТ-Сервисе» подтвердили, что технологии сейчас позволяют не только повышать качество производства, но и удобство распространения.

Раньше клиентам приходилось к нам в офис приезжать и вносить оплату, а теперь расчет без посещения офиса. Человеку теперь не обязательно ехать, тратить время, он просто делает звонок на короткий номер, заказывает «Честный бетон» и потом отдает оплату водителю. Также, по желанию заказчика, наше предприятие способно выполнять работы круглосуточно, не увеличивая их стоимость,рассказывают в компании.

В Торгово-промышленной палате также отмечают готовность производителей к росту объёма работ — в том числе, с точки зрения технической оснащённости. Контроль за качеством стройматериалов с 2016 года в России осуществляется в том числе с помощью сертификата соответствия, и теперь эта мера распространена на сухие строительные смеси и теплоизоляцию. По прогнозам экспертов, рынок покинут производители низкосортных материалов (около 10% в смесях и 20% в теплоизоляции). Представители рынка надеются, что когда-нибудь в России будет применяться западная практика, где любое промышленное или гражданское здание обязано быть застраховано.