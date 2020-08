На купюре 300 рублей могут изобразить Екатеринбург. Об этом главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину попросил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Письмо он опубликовал на своей странице во "Вконтакте".

В Екатеринбурге население в полтора миллиона. Город во всех смыслах столица Урала, к тому же изображение на банкноте может стать отличным подарком к 300-летию города, пишет свердловский депутат. В 2020 году в обращение могут начать выпускать купюры номиналом 20, 50, 300 и 3000 рублей. В прошлом году Центральный Банк начал изготавливать банкноты номиналом 100 рублей по новой технологии. ЦБ улучшил сторублевые купюры

