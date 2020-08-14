Горно-обогатительная компания подала иск к УБТ-УВЗ в Нижнем Тагиле на 4,3 млн рублей

Материалы дела размещены в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
АО «УБТ-Уралвагонзавод» не получало исковое заявление от ПАО «Коршуновский ГОК», в связи с чем не может дать пояснения о предмете исковых требований, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.
ПАО «Коршуновский ГОК», занимающийся добычей и обогащением железной руды, на запрос TagilCity.ru о причинах исковых требований на момент публикации материала не ответил.
Предварительное слушание назначено на 22 сентября.
Напомним, в ноябре 2019 года Арбитражный суд не удовлетворил иск «УБТ-Уралвагонзавод» в отношении бывших руководителей предприятия Игоря Коркунова и Сергея Варзиева о взыскании убытков в размере 10,7 миллиона долларов США за аренду самолета. В качестве третьего лица было привлечено ООО «Уралвагонзавод».