Горно-обогатительная компания подала иск к УБТ-УВЗ в Нижнем Тагиле на 4,3 млн рублей

Горно-обогатительная компания подала иск к УБТ-УВЗ в Нижнем Тагиле на 4,3 млн рублей

Сегодня, 10:23ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» подало иск о взыскании 4,3 миллиона рублей с АО «УБТ-Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Материалы дела размещены в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

АО «УБТ-Уралвагонзавод» не получало исковое заявление от ПАО «Коршуновский ГОК», в связи с чем не может дать пояснения о предмете исковых требований, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.

ПАО «Коршуновский ГОК», занимающийся добычей и обогащением железной руды, на запрос TagilCity.ru о причинах исковых требований на момент публикации материала не ответил.

Предварительное слушание назначено на 22 сентября.

Напомним, в ноябре 2019 года Арбитражный суд не удовлетворил иск «УБТ-Уралвагонзавод» в отношении бывших руководителей предприятия Игоря Коркунова и Сергея Варзиева о взыскании убытков в размере 10,7 миллиона долларов США за аренду самолета. В качестве третьего лица было привлечено ООО «Уралвагонзавод».

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