Празднование Дня города обойдется Екатеринбургу 14 миллионов рублей

Деньги потратят также на трансляцию фестиваля «Екатеринбург, ты лучший», общегородской конкурс «Семья года» и финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Также предусмотрены расходы на возложение цветов к памятникам, подарки для радиомарафона, танцевальный фестиваль и прочее.