Празднование Дня города обойдется Екатеринбургу 14 миллионов рублей

Празднование Дня города обойдется Екатеринбургу 14 миллионов рублей

Сегодня, 12:22ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге празднование Дня города будет стоить 14 миллионов рублей, пять из которых потратят на праздничный салют, сообщает «АиФ Урал».

Основные мероприятия пройдут в формате онлайн. Это позволило сократить траты на празднование в два раза.

По словам главы управления культуры горадминистрации Ильи Маркова, ранее праздник обходился в 25-27 миллионов рубоей.

Пять миллионов рублей будет стоить восьмиминутный салют. На это уйдёт основная часть денежных средств.

Онлайн концерты будут вести трансляцию с крыш администрации города и торгового центра. Приглашены Олег Майами, Натан и группа «Чайф».

Деньги потратят также на трансляцию фестиваля «Екатеринбург, ты лучший», общегородской конкурс «Семья года» и финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Также предусмотрены расходы на возложение цветов к памятникам, подарки для радиомарафона, танцевальный фестиваль и прочее.

Напомним, в Нижнем Тагиле празднование Дня города также прошло в онлайн-формате. Однако из-за пандемии коронавируса был отменен праздничный салют.

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