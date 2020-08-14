Празднование Дня города обойдется Екатеринбургу 14 миллионов рублей

Основные мероприятия пройдут в формате онлайн. Это позволило сократить траты на празднование в два раза.
По словам главы управления культуры горадминистрации Ильи Маркова, ранее праздник обходился в 25-27 миллионов рубоей.
Пять миллионов рублей будет стоить восьмиминутный салют. На это уйдёт основная часть денежных средств.
Онлайн концерты будут вести трансляцию с крыш администрации города и торгового центра. Приглашены Олег Майами, Натан и группа «Чайф».
Деньги потратят также на трансляцию фестиваля «Екатеринбург, ты лучший», общегородской конкурс «Семья года» и финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Также предусмотрены расходы на возложение цветов к памятникам, подарки для радиомарафона, танцевальный фестиваль и прочее.
Напомним, в Нижнем Тагиле празднование Дня города также прошло в онлайн-формате. Однако из-за пандемии коронавируса был отменен праздничный салют.