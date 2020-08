Празднование Дня города обойдется Екатеринбургу 14 миллионов рублей

В Екатеринбурге празднование Дня города будет стоить 14 миллионов рублей, пять из которых потратят на праздничный салют, сообщает «АиФ Урал».

Основные мероприятия пройдут в формате онлайн. Это позволило сократить траты на празднование в два раза. По словам главы управления культуры горадминистрации Ильи Маркова, ранее праздник обходился в 25-27 миллионов рубоей. Пять миллионов рублей будет стоить восьмиминутный салют. На это уйдёт основная часть денежных средств. Онлайн концерты будут вести трансляцию с крыш администрации города и торгового центра. Приглашены Олег Майами, Натан и группа «Чайф». Деньги потратят также на трансляцию фестиваля «Екатеринбург, ты лучший», общегородской конкурс «Семья года» и финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Также предусмотрены расходы на возложение цветов к памятникам, подарки для радиомарафона, танцевальный фестиваль и прочее. Напомним, в Нижнем Тагиле празднование Дня города также прошло в онлайн-формате. Однако из-за пандемии коронавируса был отменен праздничный салют.

Related news: В Екатеринбурге в День города пройдут три салюта за пять миллионов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter