Правительство РФ решило выделить Свердловской области более 992,8 миллионов рублей на компенсацию расходов медучреждений в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно ему, средства будут выделены из резервного фонда. В общей сложности регионам будет выделено 47,4 миллиарда рублей. Это уже не первое перечисление из федерального бюджета для медицинских учреждений в регионах во время пандемии. Ранее вице-губернатор Павел Креков, что регион уже получал один миллиард рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter