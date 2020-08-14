В Екатеринбурге представлен проект реновации центральных городских кварталов

В Екатеринбурге представлен проект реновации центральных городских кварталов

Сегодня, 12:16ЭкономикаPhoto: пресс-служба "Атомстройкомплекс"
В Екатеринбурге обсуждается реконструкция центральных городских кварталов. Сегодня был представлен проект с концепцией «умножить на два», сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

По словам архитектора Никиты Демидова, проект показывает, что пространство города можно увеличить в два раза.

35 кварталов в центре обладают схожими параметрами: их периметр сформирован исторической застройкой, памятниками архитектуры, внутри — размытая и устаревшая строительная ткань, рассказал архитектор бюро «Гордеев-Демидов» Никита Демидов.

Он отметил, что после обновления вдвое можно увеличить пешеходную инфраструктуру, общественные пространства, сервисные функции, а также обеспечить удобную систему развития бизнеса в центре Екатеринбурга.

Отмечается, что реконструкция осложняется тем, что отсутствует единая градостроительная и инвестиционная концепция развития территории. В ней должны учитываться требования к работе с охраняемыми зданиями-памятниками, а также собственниками зданий и участков.

Как рассказал глава компании-застройщика Валерий Ананьев, основная идея в том, чтобы сохранить историческую застройку. Он отметил, что для осуществления проекта планируется привлекать инвесторов.

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