Ждет ли свердловчан «куриный кризис» после закрытия и продажи птицефабрик?

На сайте Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик — «Кировградская» и «Красноуральская», а также предприятия птицепрома в селе Грязновское, что находится под Богдановичем. За все три предприятия просят 1,5 млрд рублей.
Помимо этого свердловские власти в рамках приватизации готовятся продать птицефабрику «Рефтинская». На аукцион выставлены 100% акций предприятия за 2,5 млрд рублей.
К полному закрытию готовится и Среднеуральская птицефабрика. О ее ликвидации сообщалось еще в 2015 году из-за долга в 250 млн рублей, но тогда предприятие удалось реанимировать. В свердловском министерстве АПК причиной закрытия назвали многочисленные претензии со стороны контролирующих органов из-за нарушений экологического законодательства.
Без решения этих проблем, которые несли вред окружающей среде и природе, предприятие не могло работать. К сокращению производства фабрика шла давно. В прошлом году одномоментно было уволено 700 человек, часть из которых нашла работу через центр занятости, а часть самостоятельно. Трудовому коллективу предлагали работу на Рефтинской птицефабрике с предоставлением жилья, но ни один человек не принял предложение,сообщили в министерстве.
На работы по консервации уйдет примерно четыре месяца. Ранее суд приостановил работу трех объектов предприятия из-за выявленных нарушений по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Согласно проекту поправок в программу управления госсобственностью региона в 2021 году, в планах свердловских властей вывести из государственной собственности еще две птицефабрики: ОАО «Птицефабрика «Свердловская» и ОАО «Птицефабрика «Первоуральская».
По словам члена союза «Средуралптицепром» Павла Навокова, региональная власть уверена, что приватизация увеличит конкурентоспособность в птицеводческой отрасли.
О передаче птицефабрик в частные руки говорилось еще в 2012 году. Еще тогда в министерстве сельского хозяйства сообщали о том, что износ производства оборудования составляет 80% и нужна серьезная модернизация. Однако регион не намерен вкладывать в нее миллиарды рублей. В целом я согласен с этой позицией. С помощью инвестиционных программ, нацеленных на модернизацию, провести техническое переоснащение производства проще, чем в рамках госсектора,поделился мнением с TagilCity.ru эксперт.
Главными конкурентами свердловских птицеводов считаются челябинские птицефабрики. Себестоимость их продукции ниже, так как они используют зерно собственного производство, а свердловские производители — завозное. На Южном Урале существуют семь крупнейших предприятий, которые выпускают до 350 тысяч тонн мяса птицы в год. Свердловская область до этого показателя пока не дотягивает (около 200 тысяч тонн в год) и остается на втором месте по объему производства куриного мяса.
Ранее челябинские птицефабрики также находились на господдержке, но были обанкрочены в процесс приватизации. Восстановление производства заняло многие годы. Это же, по мнению экспертов, может ждать и Свердловскую область, которая опоздала с приватизацией птицефабрик.
Думаю, отставание развития свердловского птицепрома происходит из-за запоздалой приватизации активов. Все-таки она повышает эффективность и финансовые показатели, так как частный собственник более тщательно следит за бизнес-процессами,считает Павел Навоков.
Но и здесь, по мнению специалиста, есть свои подводные камни в виде риска прекращения деятельности предприятия из-за высокой конкурентоспособности после приватизации производств:
При выросшей конкуренции выжить, к сожалению, смогут не все. Это увеличит безработицу, но и может поднять заработную плату на оставшихся предприятиях.
Рост цен на курицу в Свердловской области происходит и без закрытия птицефабрик еще с ноября 2020 года. В начале этого года средняя цена на курицу, поданным Свердловскстата, 152 рубля. За восемь месяцев она поднялась на 9,2% и сейчас составляет 166 рублей.
По мнению специалистов, приватизация и ликвидация птицефабрик не должна серьезно повлиять на рост цен куриного мяса в Свердловской области или вызвать его дефицит.
Может лишь поменяться доля производителей на «курином» рынке. Если свердловские производители снизят производство, то на их место с удовольствием придут те же челябинцы. А рост цен не зависит от производителя,считает Павел Навоков.
О том, что ликвидация Среднеуральской птицефабрики не скажется на потребителях заверили и свердловские чиновники — в 2020 году она произвела 15 тысяч тонн продукции, это около 10% от общего объема производства в регионе.
Думаю, отставание развития свердловского птицепрома происходит из-за запоздалой приватизации активов. Все-таки она повышает эффективность и финансовые показатели, так как частный собственник более тщательно следит за бизнес-процессами,считает Павел Навоков.