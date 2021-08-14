Ждет ли свердловчан «куриный кризис» после закрытия и продажи птицефабрик?

Ждет ли свердловчан «куриный кризис» после закрытия и продажи птицефабрик?
Ждет ли свердловчан «куриный кризис» после закрытия и продажи птицефабрик?
Сегодня, 10:00ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: 1MI
Непростые времена наступили для свердловских птицефабрик. Некоторые из них выставляют на торги, а какие-то закрываются совсем. Действительно ли в регионе наступает «куриный кризис», и чем это грозит свердловчанам, разбиралось TagilCity.ru.

Продажа или ликвидация

На сайте Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик — «Кировградская» и «Красноуральская», а также предприятия птицепрома в селе Грязновское, что находится под Богдановичем. За все три предприятия просят 1,5 млрд рублей.

Помимо этого свердловские власти в рамках приватизации готовятся продать птицефабрику «Рефтинская». На аукцион выставлены 100% акций предприятия за 2,5 млрд рублей.

К полному закрытию готовится и Среднеуральская птицефабрика. О ее ликвидации сообщалось еще в 2015 году из-за долга в 250 млн рублей, но тогда предприятие удалось реанимировать. В свердловском министерстве АПК причиной закрытия назвали многочисленные претензии со стороны контролирующих органов из-за нарушений экологического законодательства.

Без решения этих проблем, которые несли вред окружающей среде и природе, предприятие не могло работать. К сокращению производства фабрика шла давно. В прошлом году одномоментно было уволено 700 человек, часть из которых нашла работу через центр занятости, а часть самостоятельно. Трудовому коллективу предлагали работу на Рефтинской птицефабрике с предоставлением жилья, но ни один человек не принял предложение,сообщили в министерстве.

На работы по консервации уйдет примерно четыре месяца. Ранее суд приостановил работу трех объектов предприятия из-за выявленных нарушений по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Фото:pixabay.com

Почему птицефабрики уходят с молотка?

Согласно проекту поправок в программу управления госсобственностью региона в 2021 году, в планах свердловских властей вывести из государственной собственности еще две птицефабрики: ОАО «Птицефабрика «Свердловская» и ОАО «Птицефабрика «Первоуральская».

По словам члена союза «Средуралптицепром» Павла Навокова, региональная власть уверена, что приватизация увеличит конкурентоспособность в птицеводческой отрасли.

О передаче птицефабрик в частные руки говорилось еще в 2012 году. Еще тогда в министерстве сельского хозяйства сообщали о том, что износ производства оборудования составляет 80% и нужна серьезная модернизация. Однако регион не намерен вкладывать в нее миллиарды рублей. В целом я согласен с этой позицией. С помощью инвестиционных программ, нацеленных на модернизацию, провести техническое переоснащение производства проще, чем в рамках госсектора,поделился мнением с TagilCity.ru эксперт.

Главными конкурентами свердловских птицеводов считаются челябинские птицефабрики. Себестоимость их продукции ниже, так как они используют зерно собственного производство, а свердловские производители — завозное. На Южном Урале существуют семь крупнейших предприятий, которые выпускают до 350 тысяч тонн мяса птицы в год. Свердловская область до этого показателя пока не дотягивает (около 200 тысяч тонн в год) и остается на втором месте по объему производства куриного мяса.

Ранее челябинские птицефабрики также находились на господдержке, но были обанкрочены в процесс приватизации. Восстановление производства заняло многие годы. Это же, по мнению экспертов, может ждать и Свердловскую область, которая опоздала с приватизацией птицефабрик.

Думаю, отставание развития свердловского птицепрома происходит из-за запоздалой приватизации активов. Все-таки она повышает эффективность и финансовые показатели, так как частный собственник более тщательно следит за бизнес-процессами,считает Павел Навоков.

Но и здесь, по мнению специалиста, есть свои подводные камни в виде риска прекращения деятельности предприятия из-за высокой конкурентоспособности после приватизации производств:

При выросшей конкуренции выжить, к сожалению, смогут не все. Это увеличит безработицу, но и может поднять заработную плату на оставшихся предприятиях.

Фото:1MI

Вырастут ли цены на курицу?

Рост цен на курицу в Свердловской области происходит и без закрытия птицефабрик еще с ноября 2020 года. В начале этого года средняя цена на курицу, поданным Свердловскстата, 152 рубля. За восемь месяцев она поднялась на 9,2% и сейчас составляет 166 рублей.

Фото:TagilCity.ru

По мнению специалистов, приватизация и ликвидация птицефабрик не должна серьезно повлиять на рост цен куриного мяса в Свердловской области или вызвать его дефицит.

Может лишь поменяться доля производителей на «курином» рынке. Если свердловские производители снизят производство, то на их место с удовольствием придут те же челябинцы. А рост цен не зависит от производителя,считает Павел Навоков.

О том, что ликвидация Среднеуральской птицефабрики не скажется на потребителях заверили и свердловские чиновники — в 2020 году она произвела 15 тысяч тонн продукции, это около 10% от общего объема производства в регионе.

Думаю, отставание развития свердловского птицепрома происходит из-за запоздалой приватизации активов. Все-таки она повышает эффективность и финансовые показатели, так как частный собственник более тщательно следит за бизнес-процессами,считает Павел Навоков.

Сюжеты:
ЕкатеринбургОбязательно к прочтениюЭксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьпродажаптицефабрика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы