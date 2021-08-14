Ждет ли свердловчан «куриный кризис» после закрытия и продажи птицефабрик?

О передаче птицефабрик в частные руки говорилось еще в 2012 году. Еще тогда в министерстве сельского хозяйства сообщали о том, что износ производства оборудования составляет 80% и нужна серьезная модернизация. Однако регион не намерен вкладывать в нее миллиарды рублей. В целом я согласен с этой позицией. С помощью инвестиционных программ, нацеленных на модернизацию, провести техническое переоснащение производства проще, чем в рамках госсектора,поделился мнением с TagilCity.ru эксперт.