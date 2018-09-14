Пансионат-долгострой в Нижнем Тагиле разбирается без контракта и подрядчика

Территория долгостроя обнесена забором, в котором местами уже оторваны доски. Недостроенное здание обветшало, плиты перекрытия отсутствуют. Пятиэтажное сооружение стоит на балансе «Управления капитального строительства Свердловской области», объект курирует Министерство социальной политики области. Консервация недостроенного объекта с последующей достройкой были признаны нецелесообразными.

28 августа «Управление капитального строительства Свердловской области» объявило аукцион на снос здания. Заявленная стоимость контракта 30,5 млн рублей. По информации на сайте госзакупок, закупка не завершена и подрядчик пока не определен.

Однако, местные жители говорят о том, что разбор здания идет полным ходом. Ранее с постройки уже были демонтированы плиты, сейчас можно видеть только изрисованные перекрытия и сваи.

Каждый день наблюдаем, как заезжают и выезжают машины, что-то вывозят, бытовки там стоят. Потихоньку растаскивают. Годы проходят, пока решают, что с ним делать, постройки потихоньку разбирают и объект становится все более опасным,рассказал житель соседнего дома.

Несмотря на ведущиеся работы, в непосредственной близости со зданием возле забора расположена конечная остановка маршруток. Здесь в ожидании пассажиров собирается по несколько газелей, нередки и очереди.

Редакция TagilCity.ru обратилась к компании-перевозчику, чтобы выяснить, будет ли изменено место стоянки в связи с опасными работами. В компании ответили, что пока никакой информацией о переносе не располагают.