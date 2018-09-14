Парк «Народный-2» в Нижнем Тагиле будет реконструирован после ремонта коллектора

На заседании согласительной комиссии в Екатеринбурге был поддержан вопрос реконструкции парка «Народный-2» и ремонта коллектора, который находится в пойме реки Тагил рядом с улицей Космонавтов.

Мы договорились с министерством энергетики и ЖКХ провести реконструкция за два года. Первые 117 млн рублей уже будут выделены в следующем году. После этого у нас появится возможность приступить к реконструкции парка «Народный-2».сообщил врио мэра Нижний Тагил Владислав Пинаев.