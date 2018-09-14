Парк «Народный-2» в Нижнем Тагиле будет реконструирован после ремонта коллектора
Сегодня, 21:11Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Врио мэра Нижний Тагил Владислав Пинаев получил подтверждение по ремонту коллектора и реконструкции парка «Народный-2» на согласительной комиссии в Екатеринбурге.
Сюжеты: Нижний Тагил
На заседании согласительной комиссии в Екатеринбурге был поддержан вопрос реконструкции парка «Народный-2» и ремонта коллектора, который находится в пойме реки Тагил рядом с улицей Космонавтов.
Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что сразу после ремонта коллектора начнутся работы по реконструкции парка «Народный-2».
Мы договорились с министерством энергетики и ЖКХ провести реконструкция за два года. Первые 117 млн рублей уже будут выделены в следующем году. После этого у нас появится возможность приступить к реконструкции парка «Народный-2».сообщил врио мэра Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей