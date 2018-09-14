Школа на Муринских прудах получит от области 125 млн на оборудование и содержание

По школе включая школу на Муринских прудах для запуска 1 сентября 2019 года дополнительно по линии министерства образования Свердловской области будет предусмотрено 107 млн рублей на оборудование этой школы, 12 млн рублей – на содержание, те 4 месяца, которые она будет эксплуатироваться в 2019 году. Такие условия финансирования - это очень большой прорыв, очень большой успех, мы за это бились все последние годы, и сейчас решение принято. Это дорого стоит, оценил Владислав Пинаев результаты согласования бюджета Нижнего Тагила.