Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Школа на Муринских прудах получит от области 125 млн на оборудование и содержание
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
02 11 17 soveshchanie po stroitelstvu shkol.mp4 snapshot 01.35 2017.11.03 14.13.05

Школа на Муринских прудах получит от области 125 млн на оборудование и содержание

Сегодня, 20:27Экономика
Читайте
также
С крестами и оградками: опасное кладбище животных найдено в сквере в Нижнем Тагиле
Выходные в Нижнем Тагиле: прогулка, праздник в монастыре и хоровод
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле