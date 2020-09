В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 1,5 миллиона рублей за доставку почты

В Нижнем Тагиле АО «НПК-Уралвагонзавод» заплатит за доставку корреспонденции 1,5 миллиона рублей.

Исполнитель должен оказать предприятию услуги по приему, обработке, перевозке и доставке внутренней корреспонденции (простые и заказные письма, бандероли, уведомления). Согласно данным с портала госзакупок, 8 сентября было принято решение о заключении договора с ФГУП «Почта России». В тот же день документы были подписаны сторонами. Договор будет действовать до 31 декабря 2021 года. Напомним, УВЗ ищет подрядчика для выполнения экспертизы промышленной безопасности объектов. На выполнение работ дается 15 месяцев со дня подписания договора.

