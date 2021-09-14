На НРФ Регионы в Екатеринбург приехали более 60 экспертов рекламной индустрии

В уральской столице прошел Национальный рекламный форум (НРФ) Регионы, который стал первым крупным офлайн-событием рекламной индустрии за последние два года. В мероприятии приняли участие свыше 60 экспертов в сфере рекламы со всей страны. Для них было организовано более двадцати саммитов, секций и дискуссий.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в посткризисный год региональный рекламный рынок России превзошел показатели кризисного 2020 года на 10%, а его объем достиг 18 млрд рублей. По мнению экспертов, рекламный рынок в регионах страны уверенно набирает обороты после пандемии. Во второй день форума, который был посвящен образованию и творчеству, состоялся Первый региональный фестиваль рекламы. В его рамках были организованы тематические дискуссии, воркшопы, лекции и штурмы с участием топ-менеджеров рекламных агентств — лидеров креативного рейтинга АКАР. Одним из трендов в области рекламного креатива стала смена роли креативщика — когда создатель концепций, как считают спикеры, в условиях обилия пользовательского контента может стать художником и создавать разносторонние проекты. Также участники форума уделили внимание глобальной цифровизации. Активные интернет-пользователи адаптируют под себя цифровую реальность, благодаря чему становятся популярными виртуальные модели, VR-показы и онлайн-концерты. В завершение второго дня НРФ прошла церемония награждения Первого фестиваля рекламы — 1Й. Гостям были представлены лучшие креативные рекламные кейсы от агентств, брендов и фрилансеров со всей России. Национальный рекламный форум Регионы представляет собой новый проект АКАР, который направлен на развитие рекламной индустрии за пределами столицы. Его официальным медиапартнером выступил холдинг 1MI.

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